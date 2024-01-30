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Рейсы из Владивостока в Шанхай отменили, но обещали запустить другие

ВЛАДИВОСТОК, 30 января, ФедералПресс. Китайская авиакомпания Juneyao Airlines с 3 февраля собиралась запустить рейсы между Владивостоком и Шанхаем. Однако выяснилось, что чартерные перевозки отменили.
Самолет Владивосток - Чита
Источник: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Рейсы по чартерной программе планировались два раза в неделю. Стоимость билетов туда и обратно составляла 80 тысяч рублей, что смущало как туроператоров, так и пассажиров. Причинами отмены стали низкая загрузка, отсутствие скидок, возможные изменения и отмена рейсов из-за статуса чартерного.

Пока запуск перенесен на апрель. Между тем с 31 марта начать полетную программу по данному направлению планирует авиакомпания «Россия». Регулярные рейсы будут выполняться три раза в неделю.

При этом авиакомпания S7 запускает прямые авиарейсы в Шанхай из Новосибирска. Вылет первого рейса запланирован на 1 мая.

Ранее «ФедералПресс» писал, что попасть в один из регионов Китая можно без визы и даже без загранпаспорта. Речь идет о въезде в китайскую провинцию (остров) Хайнань.