Рейсы из Владивостока в Шанхай отменили, но обещали запустить другие

Рейсы по чартерной программе планировались два раза в неделю. Стоимость билетов туда и обратно составляла 80 тысяч рублей, что смущало как туроператоров, так и пассажиров. Причинами отмены стали низкая загрузка, отсутствие скидок, возможные изменения и отмена рейсов из-за статуса чартерного.