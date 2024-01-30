Рейсы из Владивостока в Шанхай отменили, но обещали запустить другие

Рейсы по чартерной программе планировались два раза в неделю. Стоимость билетов туда и обратно составляла 80 тысяч рублей, что смущало как туроператоров, так и пассажиров. Причинами отмены стали низкая загрузка, отсутствие скидок, возможные изменения и отмена рейсов из-за статуса чартерного.
Пока запуск перенесен на апрель. Между тем с 31 марта начать полетную программу по данному направлению планирует авиакомпания «Россия». Регулярные рейсы будут выполняться три раза в неделю.
При этом авиакомпания S7 запускает прямые авиарейсы в Шанхай из Новосибирска. Вылет первого рейса запланирован на 1 мая.
Ранее «ФедералПресс» писал, что попасть в один из регионов Китая можно без визы и даже без загранпаспорта. Речь идет о въезде в китайскую провинцию (остров) Хайнань.