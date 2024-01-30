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На Русской во Владивостоке снесли незаконно установленный торговый объект

Мэрия продолжает освобождать городскую территорию от нелегальных ларьков и гаражей.
Источник: Соцсети

В понедельник, 29 января, во Владивостоке бригада муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» демонтировала торговый объект возле дома № 39 на улице Русской.

Как сообщила пресс-служба мэрии, демонтажу подлежало строение из сэндвич-панелей площадью 27 квадратных метров. Ларёк разобрали, а фундамент, на котором он стоял, демонтировали.

«Весь мусор уже вывезен на полигон, на территории наведён порядок», — проинформировали представители предприятия.

На прошлой неделе с городских улиц убрали торговые павильоны на Кирова, Полярной, Калинина, Терешковой, 21. Самовольно установленные металлические гаражи вывезли Кутузова, 2-й Гражданской и Адмирала Корнилова.

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