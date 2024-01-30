На Русской во Владивостоке снесли незаконно установленный торговый объект

В понедельник, 29 января, во Владивостоке бригада муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» демонтировала торговый объект возле дома № 39 на улице Русской.
Как сообщила пресс-служба мэрии, демонтажу подлежало строение из сэндвич-панелей площадью 27 квадратных метров. Ларёк разобрали, а фундамент, на котором он стоял, демонтировали.
«Весь мусор уже вывезен на полигон, на территории наведён порядок», — проинформировали представители предприятия.
На прошлой неделе с городских улиц убрали торговые павильоны на Кирова, Полярной, Калинина, Терешковой, 21. Самовольно установленные металлические гаражи вывезли Кутузова, 2-й Гражданской и Адмирала Корнилова.