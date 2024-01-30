Что подорожает с 1 февраля 2024 года в Краснодарском крае: Повысятся материнский капитал и соцвыплаты

В феврале оплата за коммунальные услуги не вырастет. Очередной повышение ожидается в июле. По прогнозам Минэкономразвития, за воду, свет и тепло придется платить больше на 9,8 процентов. А вот капремонт вырастет на 36,2 процентов — с 6,95 до 9,47 рубля на один квадратный метр общей площади квартиры. Этот тариф будет действовать до 31 декабря 2024 года.