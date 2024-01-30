Что подорожает с 1 февраля 2024 года в Краснодарском крае: Повысятся материнский капитал и соцвыплаты

С 1 февраля 2024 года в Краснодарском крае, как и в других регионах страны, повысится размер материнского капитала. Его проиндексируют на 7,4 процента. На первого ребенка выплата составит 630 967 рублей, на второго ребенка — 833 800 рублей.
По закону государственную поддержку можно потратить на семейные нужды. Так, в 2023 году на Кубани маткапитал почти 30 тысяч семей потратили на улучшение жилищных условий. На втором месте — ежемесячная выплата на ребенка до трех лет. Такую выплату получили 12,8 тысяч семей. Деньги на образование детей направили почти 12 тысяч родителей.
Также в 2024 году увеличится размер регионального материнского капитала на Кубани. Он достигнет отметки 153,7 тысячи рублей, что на 4,5% выше показателя прошлого года.
«С начала года в Краснодарском крае установлен новый размер прожиточного минимума для всех категорий жителей. Он вырос до 16 170 рублей для трудоспособного населения, что на 1 128 рублей больше, чем в 2023 году. Прожиточный минимум для кубанских пенсионеров в 2024 году достиг уровня 12 758 рублей и для детей — 14 390 рублей. Для всего населения прожиточный минимум равен 14 835 рублей», — сообщает Краснодарстат.
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С 1 февраля кубанцы, достигшие возраста 80 лет, начнут получать фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере. Она составит 16 269 рублей. Также вырастут пособия у опекунов и ежемесячные выплаты для льготников.
ЧТО С КОММУНАЛКОЙ.
Капремонт подорожает.
В феврале оплата за коммунальные услуги не вырастет. Очередной повышение ожидается в июле. По прогнозам Минэкономразвития, за воду, свет и тепло придется платить больше на 9,8 процентов. А вот капремонт вырастет на 36,2 процентов — с 6,95 до 9,47 рубля на один квадратный метр общей площади квартиры. Этот тариф будет действовать до 31 декабря 2024 года.
«Сумма рассчитывалась из методических рекомендаций Министерства энергетики России», — прокомментировали в МинТЭК и ЖКХ по Краснодарскому краю.
Между тем эксперты связывают рост тарифов с инфляцией и удорожанием строительных материалов.
«Не будем забывать, что многие стройматериалы импортировались, либо их производство связано с импортными компонентами. Да и уверенное скатывание российской экономики в инфляционную спираль тоже нельзя игнорировать. Все это в совокупности ведет к росту цен на стройматериалы, следовательно, и к росту цен на ремонт, в том числе капитальный», — говорит краснодарский экономист Роман Иноземцев.