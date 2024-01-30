В Омской области с 1 февраля вырастут социальные и страховые выплаты

Повышение, в частности, коснется людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других омичей, пользующихся правом на федеральные льготы. Дополнительно к пенсии они получают так называемую ежемесячную денежную выплату. В феврале выплата, так же как и многие другие пособия, вырастет на 7,4%.