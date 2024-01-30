В Омской области с 1 февраля вырастут социальные и страховые выплаты

Повышение, в частности, коснется людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других омичей, пользующихся правом на федеральные льготы. Дополнительно к пенсии они получают так называемую ежемесячную денежную выплату. В феврале выплата, так же как и многие другие пособия, вырастет на 7,4%.
Также будет проиндексирован материнский капитал и выплаты семьям, где недавно появились дети. Все повышения будут сделаны в бе6ззаявительном порядке — обращаться никуда не нужно.
Индексация выплат на 7,4% с 1 февраля:
Ежемесячная денежная выплата инвалидам I группы вырастет с 4 957,95 рубля до 5 324,84 рубля; инвалидам II группы с 3 540,76 рубля до 3 802,78 рубля; инвалидам III группы — с 2 834,4 рубля до 3 044,15 рубля.
Детям-инвалидам выплаты проиндексируют с 3 540,76 рубля до 3 802,78 рубля.
Ветеранам боевых действий: с 3 896,19 рубля до 4 184,51 рубля.
Участникам Великой Отечественной войны: с 5 311,09 рубля до 5 704,11 рубля.
Инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами: с 7 081,49 рубля до 7 605,52 рубля.
Гражданам, подвергшимся воздействию радиации: с 708,60 — 3 540,76 рубля до 761,04 до 3 802,78 рубля.
Героям РФ и СССР, полным кавалерам ордена Славы: с 83 496,41 рубля до 89 675,14 рубля.
Героям Труда РФ, Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы: с 61 566,28 рубля до 66 122,18 рубля.
Материнский капитал На первого ребенка вырастет с 586 946,72рубля до 630 380,78 рубля; на второго ребенка — с 775 628,25 рубля до 833 024,74 рубля.
Доплата на второго ребенка: с 188 681,53 рубля до 202 643,96 рубля.
Единовременное пособие при передаче ребенка в семью: с 22 903,03 рубля до 28 294,95 рубля.
Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка: с 22 909,03 рубля до 28 294,95 рубля.
Единовременное пособие при усыновлении ребенка от 8 лет, ребенка с инвалидностью или нескольких детей — братьев и сестер: со 175 043,67 рубля до 216 196,44 рубля.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям: с 8 591,47 — 17 182,94 до 10 611,33 — 18 454,48.
Единовременное пособие по беременности и родам женщине, уволенной из-за ликвидации предприятия предприятия: с 859,08 рубля до 1 061,05 рубля.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву: с 36 278,84 рубля до 41 807,99 рубля.
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву: с 15 548,07 рубля до 19 203,42 рубля.
Компенсация набора социальных услуг: с 1 469,74 рубля до 1 578,50 рубля;
Выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации: с 82,32 — 41 157,93 рубля до 88,41 — 44 203,62 рубля.
Социальное пособие на погребение: с 7 793,48 до 8 370,20 рубля.