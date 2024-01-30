Для закрытия графика движения автобусов в Омске не хватает 170 водителей

Закрыть эту брешь в департаменте транспорта рассчитывают с помощью женщин. Представительниц слабого пола привлекают к работе водителями. На сегодняшний день на предприятии трудится всего пять омичек. Одна из них пересела за руль автобуса с троллейбуса. Её водительский стаж составляет уже 22 года. И свою работу омичка не считает какой-то необычной.