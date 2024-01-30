Для закрытия графика движения автобусов в Омске не хватает 170 водителей

Директор Пассажирского предприятия № 8 Марат Саликов рассказал о нехватке водителей для закрытия графика движения автобусов в Омске. Всего по его словам, предприятию не хватает порядка 170 специалистов.
Закрыть эту брешь в департаменте транспорта рассчитывают с помощью женщин. Представительниц слабого пола привлекают к работе водителями. На сегодняшний день на предприятии трудится всего пять омичек. Одна из них пересела за руль автобуса с троллейбуса. Её водительский стаж составляет уже 22 года. И свою работу омичка не считает какой-то необычной.
«Уже везде женщин стало больше. Раньше это в диковинку было, а сейчас… Работаешь же, наблюдаешь, кто за рулём. Вообще везде стали женщины больше работать», — рассказала «Вести Омск» водитель автобуса Светлана Емельянова.
В ПП№ 8 надеются справиться с кадровым дефицитом. Обучать желающих стать водителем автобуса готовы с нуля, среднюю зарплату обещают в размере 70 тысяч рублей. Среди бонусов также 42-дневный отпуск, бесплатный проезд и компенсация питания.