В Красноярском крае существенно снизился спрос на ипотеку

В Красноярском крае и еще трех регионах Сибирского федерального округа сократился спрос на ипотеку. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.
Так, за год — с декабря 2022 по декабрь 2023 — в Красноярском крае наблюдается отрицательная динамика по объему выданных кредитов. Спрос по объему упал на 11% и составил 18,5 млрд рублей. По количественному показателю еще большее падение: всего выдали 14,6 тысяч ипотечных займов, что меньше на 18%, чем годом ранее.
Наибольшее снижение количества выдач отмечается в Кемеровской области —24% до 3,1 тыс. штук, сумма выданной ипотеки составила 11,7 млрд руб. (-10% за год). Также снижение наблюдается в Иркутской области и в Алтайском крае.
Положительная динамика по итогам декабря 2023 года есть в Новосибирской области — всего здесь выдали ипотечных кредитов на сумму 25,3 млрд руб., что на 13% больше года ранее. Количество договоров достигло 5,9 тыс. штук, это на 3% больше в сравнении с декабрем 2022.
Во всех этих регионах Сибири также отмечается рост среднего размера выданной в декабре 2023 года ипотеки. Наибольший рост отмечается в Кемеровской (+18%), Иркутской (+16%) и Новосибирской областях (+10%).