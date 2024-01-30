В Красноярском крае существенно снизился спрос на ипотеку

Так, за год — с декабря 2022 по декабрь 2023 — в Красноярском крае наблюдается отрицательная динамика по объему выданных кредитов. Спрос по объему упал на 11% и составил 18,5 млрд рублей. По количественному показателю еще большее падение: всего выдали 14,6 тысяч ипотечных займов, что меньше на 18%, чем годом ранее.