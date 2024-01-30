Дубай, Пекин, Сочи… Куда летают самолеты из Минска в 2024 году

Главная воздушная гавань Синеокой ежедневно принимает и отправляет десятки самолетов. Прямые авиарейсы сейчас выполняются в 12 стран, и этот список в турсезон обещают расширить.
Итак, что же в перечне на данный момент? Белорусы, привыкшие проводить свой отпуск на море, могут купить билеты в Египет и Турцию. Причем рейсы в Стамбул с декабря прошлого года осуществляет не только белорусский, но и местный авиперевозчик. Кроме того, прямым рейсом из Минска можно добраться в Азербайджан, Армению и Грузию. На территории последней, к слову, белорусские авиалайнеры садятся в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.
Отдельно стоит сказать про Российскую Федерацию. Тут выбор принимающих городов еще шире. Это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород и не только.
Если очень хочется в Объединенные Арабские Эмираты, то прямые регулярные рейсы в эту страну выполняются ежедневно. Можно приобрести билет в Дубай или Шарджу.
Также из Минска можно отправиться в Индию (Дели) и Китай (Пекин). В списке присутствуют Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.
«Белавиа» регулярно открывает новые направления, а также возобновляет старые. В частности, уже анонсировано, что с 4 марта нынешнего года пассажиры смогут летать с национальным авиаперевозчиком из Минска в Катар, а с 26 апреля — в столицу Дагестана Махачкалу.
Не стоит забывать и о том, что белорусские туристы могут использовать для поездок варианты, которые предлагают российские аэропорты. При необходимости подыскать билеты помогут отечественные туроператоры.
Из восточной страны-соседки в 2024 году воздушным путем можно добраться в 40 стран. Эти рейсы выполняют как компании РФ, так и зарубежные перевозчики. Вот полный список направлений: Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, КНДР, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Маврикий, Мальдивы, Марокко, Монголия, Мьянма, ОАЭ, Оман, Сейшельские острова, Сербия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Тунис (пакетные туры возобновятся с апреля), Туркменистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка, Эфиопия.