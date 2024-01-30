Дубай, Пекин, Сочи… Куда летают самолеты из Минска в 2024 году

Итак, что же в перечне на данный момент? Белорусы, привыкшие проводить свой отпуск на море, могут купить билеты в Египет и Турцию. Причем рейсы в Стамбул с декабря прошлого года осуществляет не только белорусский, но и местный авиперевозчик. Кроме того, прямым рейсом из Минска можно добраться в Азербайджан, Армению и Грузию. На территории последней, к слову, белорусские авиалайнеры садятся в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.