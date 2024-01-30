В Челябинской области назвали самые востребованные профессии в 2023 году

— Анализ изменений востребованности профессий показал увеличение дефицита специалистов в производственных отраслях, — рассказали в КСП — Остаются востребованными и профессии в сфере здравоохранения.
По данным ведомства, наиболее востребованными рабочими профессиями на региональном рынке труда в 2023 году стали:
- стрелок — (коэффициент востребованности — 473,5);
- шлифовщик — (289);
- слесарь по сборке металлоконструкций — (287);
- кузнец-штамповщик — (248);
- электросварщик на АМ и ПАМ — (114,5);
- монтажник СЖБК — (110,5);
- осмотрщик вагонов — (89,5);
- резчик на пилах, ножовках и станках — (82).
Коэффициент востребованности профессии — это соотношение количества вакансий к количеству состоящих на учёте безработных, которые имеют данную специальность.
Среди профессий служащих наиболее востребованными оказались:
- врач — (98,4);
- инженер-программист — (86);
- врач-хирург — (72);
- врач-педиатр — (67);
- мастер строительных и монтажных работ — (60,7);
- акушерка — (43);
- музыкальный руководитель — (39,5).
В КСП добавили, что низко востребованными в регионе продолжали оставаться профессии бухгалтера — (1,2), юриста — (0,6) и экономиста — (0,5).
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