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В Челябинской области назвали самые востребованные профессии в 2023 году

Контрольно-счётная палата Челябинской области опубликовала рейтинг самых востребованных в прошлом году профессий. Как сообщили в пресс-службе ведомства, наиболее часто в регионе работодатели искали стрелков, а менее всего требовались бухгалтера.

— Анализ изменений востребованности профессий показал увеличение дефицита специалистов в производственных отраслях, — рассказали в КСП — Остаются востребованными и профессии в сфере здравоохранения.

По данным ведомства, наиболее востребованными рабочими профессиями на региональном рынке труда в 2023 году стали:

  • стрелок — (коэффициент востребованности — 473,5);
  • шлифовщик — (289);
  • слесарь по сборке металлоконструкций — (287);
  • кузнец-штамповщик — (248);
  • электросварщик на АМ и ПАМ — (114,5);
  • монтажник СЖБК — (110,5);
  • осмотрщик вагонов — (89,5);
  • резчик на пилах, ножовках и станках — (82).

Коэффициент востребованности профессии — это соотношение количества вакансий к количеству состоящих на учёте безработных, которые имеют данную специальность.

Среди профессий служащих наиболее востребованными оказались:

  • врач — (98,4);
  • инженер-программист — (86);
  • врач-хирург — (72);
  • врач-педиатр — (67);
  • мастер строительных и монтажных работ — (60,7);
  • акушерка — (43);
  • музыкальный руководитель — (39,5).

В КСП добавили, что низко востребованными в регионе продолжали оставаться профессии бухгалтера — (1,2), юриста — (0,6) и экономиста — (0,5).

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