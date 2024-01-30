В Челябинской области назвали самые востребованные профессии в 2023 году

Контрольно-счётная палата Челябинской области опубликовала рейтинг самых востребованных в прошлом году профессий. Как сообщили в пресс-службе ведомства, наиболее часто в регионе работодатели искали стрелков, а менее всего требовались бухгалтера.