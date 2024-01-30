В Иркутске продают бывшее здание «Детского мира»

На продажу выставлено здание, где расположен торговый дом «Детский континент», находящийся на улице Урицкого в Иркутске. Стоимость этого двухэтажного здания, являющегося объектом культурного наследия, составляет 400 миллионов рублей. Информация о продаже появилась на сервисе бесплатных объявлений.
— Общая площадь здания составляет 6,8 тысяч квадратных метров. Ответственным за продажу является МТЦ «Новый», — говорится в объявлении.
В объявлении отмечается, что здание представляет собой готовый арендный бизнес, большая часть площадей уже сдана в аренду. Также указывается, что возможна переквалификация использования здания.
Ранее сообщалось, что 30 января 2024 года режиссеру Леониду Гайдаю исполнился бы 101 год. В течение всего прошлого юбилейного года в Иркутске проходили выставки, квизы и другие мероприятия. В частности, был запущен онлайн-музей.