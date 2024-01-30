В Иркутске продают бывшее здание «Детского мира»

Ранее сообщалось, что 30 января 2024 года режиссеру Леониду Гайдаю исполнился бы 101 год. В течение всего прошлого юбилейного года в Иркутске проходили выставки, квизы и другие мероприятия. В частности, был запущен онлайн-музей.