Воронежцам пересчитают квартплату

«В прошлом году обратившиеся в наш совет люди показывали квитанции с доначислениями по 3 тыс. рублей, в основном — за электроэнергию, — рассказывает член Общественного совета по вопросам ЖКХ при мэре Воронежа Зинаида Дробышева. — При этом, например, в нашей УК, жильцам одного из домов доначислили всего 200 рублей. А собственникам квартир в двух домах после перерасчёта даже вернули деньги — фактические расходы там оказались меньше нормативных. Так что всё зависит от конкретного дома. Если площадь общедомового имущества большая, то и начисления по нормативу большие. Ведь норматив умножается на площадь общедомового имущества, а расходов столько нет. Куда, например, тратится в большом количестве горячая вода? Если только была утечка в подвале. Холодная вода используется летом на полив, и то немного. В основном расходуется электроэнергия, и норматива часто не хватает, чтобы покрыть эти расходы. Работают насосы в подвале, лифты, домофон, горят лампочки в подъездах и фонари на придомовой территории».