Воронежцам пересчитают квартплату

Воронежцам сделают перерасчёт платы за ЖКУ за 2023 год. Сразу скажем: не всем.
Если в многоквартирном доме были установлены общедомовые приборы учёта комуслуг (ОДПУ), но собственники помещений на общем собрании не приняли решение о начислении платы по их показаниям и платили в течение года по нормативам, суммы пересчитают по фактическому потреблению, исходя из показаний ОДПУ пропорционально площади квартир. Иначе говоря, придётся возместить разницу за все 12 месяцев. Если же фактическое потребление комресурсов окажется ниже норматива, переплату тоже обещают учесть.
Так какие же «сюрпризы» ожидать в платёжках, и как уменьшить общедомовые траты, выяснял «АиФ-Воронеж».
Платим за соседа?
Перерасчёт управляющие компании (УК) произведут в I квартале этого года. Скорее всего, квитанции с дополнительной платой, а может, и с возвратом денег, воронежцы получат в апреле.
«В прошлом году обратившиеся в наш совет люди показывали квитанции с доначислениями по 3 тыс. рублей, в основном — за электроэнергию, — рассказывает член Общественного совета по вопросам ЖКХ при мэре Воронежа Зинаида Дробышева. — При этом, например, в нашей УК, жильцам одного из домов доначислили всего 200 рублей. А собственникам квартир в двух домах после перерасчёта даже вернули деньги — фактические расходы там оказались меньше нормативных. Так что всё зависит от конкретного дома. Если площадь общедомового имущества большая, то и начисления по нормативу большие. Ведь норматив умножается на площадь общедомового имущества, а расходов столько нет. Куда, например, тратится в большом количестве горячая вода? Если только была утечка в подвале. Холодная вода используется летом на полив, и то немного. В основном расходуется электроэнергия, и норматива часто не хватает, чтобы покрыть эти расходы. Работают насосы в подвале, лифты, домофон, горят лампочки в подъездах и фонари на придомовой территории».
«Домов, в которых жильцы получат перерасчёт за ОДН (общедомовые нужды — ред.) в Воронеже очень много, думаю, не меньше половины, — продолжает Зинаида Ивановна. — После вступления в силу постановления правительства РФ № 92 (1 сентября 2022 г. — ред.), плата за ОДН по умолчанию начисляется по нормативу. А общих собраний по переходу с норматива на фактические расходы проводится крайне мало. Жителям нужно объяснить, для чего это нужно. Как выгоднее? Проблема в том, что некоторые жильцы занижают показания по счётчикам, что временно увеличивает расходы по общедомовому имуществу. Но рано или поздно показания по приборам учёта сверят, и жильцам начислят долги, а на эти кубометры или киловатты уменьшатся общедомовые расходы. Так что в итоге за соседа мы не платим».
В выигрыше — УК.
Как отметили в региональной ГЖИ, перерасчёт платы за ОДН направлен на стимулирование собственников многоквартирных домов экономить электроэнергию, своевременно предоставлять корректные данные индивидуальных приборов учёта и бережно относиться к использованию коммунальных ресурсов.
«Как уменьшить статью расходов по электроэнергии? Жильцы могут установить в подъездах энергосберегающие лампочки и датчики движения, чтобы свет горел не круглосуточно, — отмечает Зинаида Дробышева. — В некоторых ТСЖ экономией электроэнергии занимаются целенаправленно. Важно, чтобы руководитель был неравнодушным человеком, но в основном жителям всё равно. Платят и платят. А сейчас этим постановлением № 92 вообще развязали руки управляющим организациям. Раньше было как: если случилась утечка в подвале, жильцы платили по нормативу, а всё, что сверху, погашала УК, пусть и за счёт строки “содержание общедомового имущества”. Сейчас же за все коммунальные расходы ложатся на жильцов, и им и нужно думать, как их сократить».
И ещё. Если в результате перерасчёта к доплате выйдет существенная сумма, её раскидают на год, чтобы не пугать. Поэтому собственникам стоит уточнить в УК, насчислен ли им разовый платёж или это его 1/12 часть.