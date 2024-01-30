Мэр Орлов утвердил проект по строительству квартала на 5 тысяч человек у ЦПКиО

Как указано на сайте администрации, новый квартал появится в границах ул. Щорса — западной границы Парка им. В. В. Маяковского — правого берега реки Исеть. Как заявлялось ранее, территорию планирует застраивать компания Acons Group, жилой квартал носил называние «Малая Голландия».



Территория жилой застройки составит 8,93 га. До 2035 года здесь планируют построить жилье общей площадью 160 тыс. кв. м. На территории также хотят построить шесть подземных паркингов на 2335 мест.



Ранее заявлялось, что помимо жилья на территории хотят построить автомобильный мост и пешеходно-транспортный мост через реку Исеть.