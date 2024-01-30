В нем предлагается наделить полномочиями краевые власти по установлению максимальной платы за проезд по платным автомобильным дорогам.
В пояснительной записке это обосновывается тем, что сейчас ведется строительство нового моста через Чусовую, проезд по которому планируется сделать платным.
Краевые власти планируют определять размер платы за проезд по платным дорогам
Губернатор Пермского края внес на рассмотрение законодательного собрания изменения в закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», свидетельствует база данных краевого парламента.
В нем предлагается наделить полномочиями краевые власти по установлению максимальной платы за проезд по платным автомобильным дорогам.