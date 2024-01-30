Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Краевые власти планируют определять размер платы за проезд по платным дорогам

Губернатор Пермского края внес на рассмотрение законодательного собрания изменения в закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», свидетельствует база данных краевого парламента.
Источник: Коммерсантъ

В нем предлагается наделить полномочиями краевые власти по установлению максимальной платы за проезд по платным автомобильным дорогам.

В пояснительной записке это обосновывается тем, что сейчас ведется строительство нового моста через Чусовую, проезд по которому планируется сделать платным.