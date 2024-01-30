Краевые власти планируют определять размер платы за проезд по платным дорогам

В нем предлагается наделить полномочиями краевые власти по установлению максимальной платы за проезд по платным автомобильным дорогам.



В пояснительной записке это обосновывается тем, что сейчас ведется строительство нового моста через Чусовую, проезд по которому планируется сделать платным.

