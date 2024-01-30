В Перми могут ввести кешбэк для пассажиров общественного транспорта

В ходе заседания Консультативного совета по вопросам организации транспортного обслуживания населения Перми также рассмотрели новые инициативы по наказанию использующих безбилетный проезд пассажиров, а также тех, кто добросовестно и регулярно его оплачивает.
По мнению участников заседания, одной из мер поощрения может стать начисление кешбэка за оплату проезда.
Также стало известно, что в общественном транспорте Перми возникла острая ситуация из-за дефицита водителей на муниципальных маршрутах города. Об этом сообщил начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин.
По словам главы транспортного ведомства, в городе не хватает порядка 30% водителей. Городские власти приняли решение начать более плотную работу по привлечению водителей на работу на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.
«Планируется совершенствовать условия обучения. Кроме того, администрация приняла решение разрешить трудовым мигрантам работать на общественном транспорте», — заявил Анатолий Путин.
«Комсомолке» также стало известно о запуске компенсационного автобусного маршрута № 72 из-за реконструкции трамвайных путей на ул. Мира в Перми и увеличения количество автобусов на маршрутах № 13, № 62.