Строительство квартала планируется у Комсомольской площади в Нижнем Новгороде

Возведение жилого квартала запланировано возле Комсомольской площади в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация появилась на сайте мэрии.
Работы хотят организовать на участке площадью 8,5 га. Жилой квартал компания «ВИП Тур-проект» намерена возвести в границах четырех улиц: Тургайской, Деревообделочной, Октябрьской Революции и Мичурина.
На осваиваемой территории могут появиться 9-этажные дома, офисное здание, детский сад, трансформаторная подстанция
Ранее мы писали, что новый спортивный комплекс планируют построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Он будет включать пять корпусов. На первом этапе подрядчик демонтирует ЛЭП и расчистит территорию.