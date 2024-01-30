Московский завод выпустил линейку кабелей для работы в экстремальных условиях

«Новые кабельные конструкции производятся из отечественных полимерных материалов повышенной тепло- и морозостойкости, благодаря чему их можно эксплуатировать при температурах от минус 75 до плюс 125 градусов по Цельсию. Кроме этого, изделия устойчивы к широкому спектру внешних факторов: воздействию минеральных масел, буровых растворов, повышенному и пониженному давлению. Они могут применяться на объектах нефтегазового комплекса, в металлургии и энергетике. Серия уже готова к промышленному запуску, в год планируется производить около 500 километров кабеля», — рассказал Владислав Овчинский.