Росстат: в Петербурге средняя зарплата превысила 93 тысячи рублей

В начале января 2024 года средние предлагаемые зарплаты в Петербурге для кандидатов без опыта увеличились на 16%. Год назад неопытным сотрудникам предлагали чуть больше 44 тыс. рублей в месяц, а в новом году — больше 51 тыс. рублей.