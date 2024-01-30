Мэрия Кубани разработает план развития региона до 2036 года

— Если говорить о долгосрочном прогнозе до 2030 года, то тут важно отметить, что он был разработан в 2018 году. При его составлении не были учтены такие глобальные события, как пандемия коронавируса, а также СВО, — пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на министерства экономики Кубани Алексея Юртаева.