Мэрия Кубани разработает план развития региона до 2036 года

— Если говорить о долгосрочном прогнозе до 2030 года, то тут важно отметить, что он был разработан в 2018 году. При его составлении не были учтены такие глобальные события, как пандемия коронавируса, а также СВО, — пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на министерства экономики Кубани Алексея Юртаева.
Отмечается, что Стратегию приняли незадолго до начала пандемии. Далее последовало изменение геополитической обстановки и введение международных финансово-экономических санкций. Несмотря на это, с 2018 года бюджет Краснодарского края увеличился в два раза.
Напомним, в рамках Стратегии регион поделен на семь экономических округов, включая Краснодарскую и Сочинскую агломерации. Все экономические зоны сформированы, основываясь на специализации районов, целях и задачах их развития.