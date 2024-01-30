В России пенсионерам хотят снизить коммунальные расходы

Еще в декабре депутаты Госдумы предлагали снизить тарифы ЖКУ для многодетных семей. Президент России Владимир Путин до этого также внес законопроект, запрещающий с пенсионеров брать банковскую комиссию за оплату услуг ЖКУ. Правительство в конце 2023 года направило более одного миллиарда рублей регионам на соцподдержку по оплате ЖКУ, передает РАПСИ.