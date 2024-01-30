Беларусь вошла в топ-3 стран Европы с самым дешевым бензином, следует из исследования, проведенного РИА Новости.
Сообщается, что самая низкая стоимость бензина из стран, которые принимали участие в рейтинге, оказалась в Казахстане. Так, стоимость литра 95-го составляет более 49 российский рублей, или более 1,74 белорусского рубля (по состоянию на 30 января 2024 года). На втором месте оказалась Россия, где литр бензина стоит 55,2 российского рубля, или 1,96 белорусского рубля. Третью строку заняла Беларусь. Уточняется, что стоимость литра бензина составляет примерно 65 российских рублей за литр, или 2,31 белорусского рубля.
Кроме того, сказано, что самый дорогой бензин в Норвегии. Речь идет про 187 российских рублей за литр, или 6,64 белорусского рубля. Также среди стран, где высокая цена на бензин, называются Франция, Дания, Германия, а также Нидерланды и Греция. В указанных странах за литр просят более 170 российских рублей, или 6,04 белорусского рубля.