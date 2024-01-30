Беларусь вошла в топ-3 стран Европы с самым дешевым бензином

Сообщается, что самая низкая стоимость бензина из стран, которые принимали участие в рейтинге, оказалась в Казахстане. Так, стоимость литра 95-го составляет более 49 российский рублей, или более 1,74 белорусского рубля (по состоянию на 30 января 2024 года). На втором месте оказалась Россия, где литр бензина стоит 55,2 российского рубля, или 1,96 белорусского рубля. Третью строку заняла Беларусь. Уточняется, что стоимость литра бензина составляет примерно 65 российских рублей за литр, или 2,31 белорусского рубля.