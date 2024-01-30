Что изменилось в процедуре возврата налоговых вычетов

Во-первых, увеличивается размер социальных налоговых вычетов. Если вы оплачиваете обучение ребенка, то максимум, который можно вернуть из бюджета, теперь составляет 14300 рублей в год — вместо прежних 6500 рублей. Это стало возможно благодаря росту предельного значения вычета с 50 до 110 тысяч. Если вы оплачиваете свое обучение, лечение или занятия спортом, то возможный максимум для возврата составит 19500 рублей вместо 15600 (размер вычета подняли со 120 до 150 тысяч).
Новые повышенные лимиты применяются к доходам 2024 года. Это будет учтено при подаче декларации 3-НДФЛ за этот год в 2025-м либо, если вы получаете вычеты у работодателя, уже в течение 2024 года. Для вычетов за расходы на лечение, обучение и спорт в 2023 году будут применяться прежние максимальные суммы.
Во-вторых, вводится упрощенный порядок получения социальных вычетов. По общему правилу, чтобы получить такой вычет, гражданам необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ, собрать соответствующие документы, подать в налоговую инспекцию лично либо через личный кабинет налогоплательщика. Суть упрощенного порядка состоит в том, что организации, которые оказывают вам услуги по обучению, лечению или занятию фитнесом, будут напрямую передавать в налоговый орган информацию, необходимую для подтверждения права на вычет. Конечно, только с вашего на то согласия и при наличии технической возможности на передачу таких данных. Упрощенный порядок подразумевает предоставление вычета без каких-либо действий налогоплательщика по заполнению декларации 3-НДФЛ, сбору и подаче документов. Все, что будет необходимо, — это отслеживать информацию в личном кабинете на сайте ФНС. Если право на вычет будет подтверждено налоговыми органами, то в личном кабинете появится предварительно заполненное заявление. В него нужно будет внести некоторые данные, например банковские реквизиты счета для зачисления средств. Но заработает новый упрощенный порядок предоставления социальных вычетов в 2025-м. А текущий год уйдет на тестирование и апробацию информационной системы и каналов связи с организациями.
Третья новация — вычет по НДФЛ для долгосрочных накоплений. Его планируют внедрить в 2024 году для поощрения сбережений. Условия по нему более выгодны, чем по социальным вычетам. Максимальная сумма взносов, учитываемых при расчете фискального кешбэка, составит 400 тысяч рублей, что позволит получить возврат до 52 тысяч в зависимости от суммы накоплений. Новый налоговый вычет будет применяться к взносам по: договорам негосударственного пенсионного обеспечения с выплатой пенсии не ранее 55 лет для женщин и 60 для мужчин; программе долгосрочных сбережений (ПДС), которая стартует в 2024 году; индивидуальным инвестиционным счетам.
Дополнительно предусмотрен налоговый вычет в размере прибыли от операций на индивидуальном инвестиционном счете, который может быть открыт с 1 января 2024 года. Основным условием получения таких вычетов является долгосрочный характер вложений граждан (до 10 лет). При наличии нескольких финансовых продуктов из указанного списка и взносов по всем продуктам налоговый вычет будет рассчитываться на основе общей суммы взносов.
Изменения в размерах и порядке предоставления фискальных вычетов вступят в силу после принятия соответствующего законопроекта Госдумой. Их применение будет возможным для расходов, совершенных начиная с 2024 года. Таким образом, повышенную выплату можно будет оформлять с 2025 года.
Наконец, четвертое нововведение касается возврата НДФЛ при досрочном расторжении договора страхования, если гражданину были предоставлены вычеты. Упрощенный порядок оформления такого вычета будет распространяться и на добровольные пенсионные сбережения в негосударственном пенсионном фонде. Информационный обмен между НПФ и ФНС однозначно повысит качество сервиса. Кроме того, поможет решить давнюю бюрократическую нестыковку — удержание по умолчанию 13 процентов при выплате выкупной суммы по добровольным договорам или по программам корпоративной пенсии, если у человека вдруг возникла необходимость расторгнуть договор досрочно.
Когда клиент расторгает договор раньше установленного срока, НПФ просит его представить справку из налогового ведомства, что он не получал вычета. Это необходимо потому, что если клиент фонда уже успел воспользоваться преференцией, то при досрочном расторжении договора он обязан вернуть полученные средства в бюджет. НПФ предупреждает об этом, но клиенты по разным причинам о справке забывают, хотя ее легко и бесплатно можно получить в личном кабинете налогоплательщика. Если же справки нет, фонд, выплачивая выкупную сумму, удерживает 13 процентов — как налоговый агент, он не может поступить иначе. Если вычет не оформлялся, а НПФ удержал его при выплате выкупной суммы, то деньги можно вернуть через ФНС, хотя и не без труда.
Информационный обмен между фискальным ведомством и НПФ позволит фондам самостоятельно запрашивать в налоговой службе сведения, оформлял ли клиент социальный налоговый вычет на сумму уплаченных пенсионных взносов. Информация будет поступать максимально оперативно, чтобы не задерживать выплату выкупной суммы. Разрешение на получение сведений может дать только сам клиент (или его представитель по доверенности), написав заявление в НПФ. Действовать такой порядок начнет в 2024 году.