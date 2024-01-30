Что изменилось в процедуре возврата налоговых вычетов

Во-вторых, вводится упрощенный порядок получения социальных вычетов. По общему правилу, чтобы получить такой вычет, гражданам необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ, собрать соответствующие документы, подать в налоговую инспекцию лично либо через личный кабинет налогоплательщика. Суть упрощенного порядка состоит в том, что организации, которые оказывают вам услуги по обучению, лечению или занятию фитнесом, будут напрямую передавать в налоговый орган информацию, необходимую для подтверждения права на вычет. Конечно, только с вашего на то согласия и при наличии технической возможности на передачу таких данных. Упрощенный порядок подразумевает предоставление вычета без каких-либо действий налогоплательщика по заполнению декларации 3-НДФЛ, сбору и подаче документов. Все, что будет необходимо, — это отслеживать информацию в личном кабинете на сайте ФНС. Если право на вычет будет подтверждено налоговыми органами, то в личном кабинете появится предварительно заполненное заявление. В него нужно будет внести некоторые данные, например банковские реквизиты счета для зачисления средств. Но заработает новый упрощенный порядок предоставления социальных вычетов в 2025-м. А текущий год уйдет на тестирование и апробацию информационной системы и каналов связи с организациями.