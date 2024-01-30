Юрист объяснила, как февральские праздники повлияют на зарплату россиян

Россияне, которую получаю оклад, не потеряют в зарплате в феврале. Об этом сообщила заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова.
Напомним, в феврале россиян ждет сокращенная рабочая неделя. Выходными днями будут 23, 24 и 25 числа. Рыбакова успокоила, что не стоит переживать об уменьшении заработка из-за этого.
Если работник получает должностной оклад, он получит обычную зарплату.
Кроме того, если сотрудника привлекут к работе в праздничные дни, оплата за этот день должна быть произведена в повышенном размере. Или работник может воспользоваться выходным в другой день. Это касается и специалистов со сменным графиком, передает Москва 24 (16+).