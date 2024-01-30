Сергей Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

В столице работает более 4,2 тысячи промышленных предприятий. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«За прошлый год число производственных компаний пищевой промышленности в городе увеличилось на 14 процентов, легкой — на 11 процентов, а заводов, которые занимаются приборостроением и производством электроники, — на восемь процентов», — написал Мэр Москвы.
Новые предприятия дают городу рабочие места — сегодня в промышленном секторе заняты 725 тысяч специалистов. Среди недавно открытых производств — компании медицинской, фармацевтической, машиностроительной, пищевой, приборостроительной и других отраслей.
Так, в индустриальном парке «Руднево» приступили к выпуску беспилотных летательных аппаратов. Налажено производство отечественных банкоматов. На одной площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» запустили первую линию по изготовлению твердых лекарственных форм. И это не все примеры.
Развиваться и расти столичной промышленности помогает город. Сегодня промышленники могут воспользоваться более чем 20 мерами системной поддержки.