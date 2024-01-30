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МИД РФ: пенсию россиянам в Беларуси не конвертируют через доллар

Внешнеполитическое ведомство России сообщило, что пенсии для граждан РФ, постоянно проживающих в Беларуси, переводят напрямую из российских рублей в белорусские.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Российские пенсионеры, живущие в Беларуси, получают пенсию без промежуточной конвертации через доллары, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Перевод сумм пенсий проживающим на территории Республики Беларусь гражданам Российской Федерации … осуществляется на счет компетентного органа Беларуси в белорусских рублях по курсу белорусской валюты к российской, установленному Банком России на дату формирования платежной ведомости», — говорится в заявлении.

По словам Захаровой, конверсией из одной валюты в другую занимаются ПАО «Газпромбанк» и Межгосударственный банк. Они делают это напрямую и без промежуточной конвертации.

Представитель МИД добавила, что похожая схема работает для пенсионеров-силовиков. При этом несколько человек получают пенсии в российских рублях.

Ранее о том, что пенсии конвертируются через доллар, сообщали читатели Sputnik Беларусь, получающие российские пенсии. По данным МИД РФ, в Беларуси проживают и получают российские пенсии 25 713 граждан РФ.