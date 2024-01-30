МИД РФ: пенсию россиянам в Беларуси не конвертируют через доллар

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Российские пенсионеры, живущие в Беларуси, получают пенсию без промежуточной конвертации через доллары, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Перевод сумм пенсий проживающим на территории Республики Беларусь гражданам Российской Федерации … осуществляется на счет компетентного органа Беларуси в белорусских рублях по курсу белорусской валюты к российской, установленному Банком России на дату формирования платежной ведомости», — говорится в заявлении.
По словам Захаровой, конверсией из одной валюты в другую занимаются ПАО «Газпромбанк» и Межгосударственный банк. Они делают это напрямую и без промежуточной конвертации.
Представитель МИД добавила, что похожая схема работает для пенсионеров-силовиков. При этом несколько человек получают пенсии в российских рублях.
Ранее о том, что пенсии конвертируются через доллар, сообщали читатели Sputnik Беларусь, получающие российские пенсии. По данным МИД РФ, в Беларуси проживают и получают российские пенсии 25 713 граждан РФ.