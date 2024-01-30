Бензин АИ-92 в Воронежской области оказался дороже, чем в Москве

В декабре 2023 года в Воронежской области на 0,2% увеличились цены на автомобильный бензин марки АИ-98 и выше, но стоимость остальных видов моторного топлива снизились: дизель подешевел на 0,8%, газомоторное топливо — на 0,5%, бензин марок АИ-92 и АИ-95 — на 0,1%.
При этом средняя цена на АИ-92, которая в регионе составила 50,89 рубля за литр, стала самой высокой в Центральном федеральном округе. На втором месте по дороговизне этого вида топлива оказалась Белгородская область (50,56 рубля), а на третьем — Москва (50,53 рубля).
Данные опубликовал Воронежстат.
Литр бензина АИ-95 в Воронежской области в конце 2023-го в среднем стоил 55,64 рубля. Это — второе место по ЦФО. Дороже топливо было только в Москве — 56,36 рубля за литр. Газомоторное топливо в регионе стоило 27,95 рубля за литр, а дизель — 60,26 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 на рубеже 2024-го, по информации Воронежстата, подорожал до 68,15 рубля за литр.
Для сравнения: в Рязанской области его средняя цена достигла 73,26 рубля.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в январе 2024-го бензин марки АИ-98 продолжил дорожать. Средняя цена за 1 л топлива выросла до 68,54 рубля.