Бензин АИ-92 в Воронежской области оказался дороже, чем в Москве

Литр бензина АИ-95 в Воронежской области в конце 2023-го в среднем стоил 55,64 рубля. Это — второе место по ЦФО. Дороже топливо было только в Москве — 56,36 рубля за литр. Газомоторное топливо в регионе стоило 27,95 рубля за литр, а дизель — 60,26 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 на рубеже 2024-го, по информации Воронежстата, подорожал до 68,15 рубля за литр.