В Долгопрудном запустят производство бумажной посуды

Со ссылкой на компании в министерстве рассказали, что в настоящее время в России растет потребление одноразовой бумажной посуды в связи с ростом сервисов доставки еды, а также ограничениями производства и потребления пластика. Импорт же по данному направлению идет в основном в виде пластиковой одноразовой посуды.