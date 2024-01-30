В Долгопрудном запустят производство бумажной посуды

«Инвестиции компании “Ритм” в строительство и запуск производства одноразовой бумажной посуды составят 100 млн рублей. На предприятии будет создано порядка 20 рабочих мест для жителей Долгопрудного. Запуск производства запланирован на 2026 год», — привели в тексте слова зампреда правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.
В пресс-службе добавили, что для реализации проекта компании предоставили участок в рамках программы «Земля за 1 рубль».
Со ссылкой на компании в министерстве рассказали, что в настоящее время в России растет потребление одноразовой бумажной посуды в связи с ростом сервисов доставки еды, а также ограничениями производства и потребления пластика. Импорт же по данному направлению идет в основном в виде пластиковой одноразовой посуды.
«Компания “Ритм” планирует заместить импортеров пластиковой одноразовой посуды на бумажную одноразовую посуду, которая более экологична и является биоразлагаемой. На земельном участке площадью 1 га планируется построить производственно-складское здание с административными помещениями общей площадью 2 тыс. кв. м», — процитировали министра имущественных отношений Московской области Наталью Адигамову.