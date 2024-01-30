В доменной зоне .ru в России произошел сбой

Как сообщил корреспондент РИА Новости, многие пользователи в Москве испытывают проблемы с оплатой банковскими приложениями и доступом к порталу «Госуслуги». В частности, при открытии приложений Тинькофф-банка и Сбербанка появляется уведомление об отсутствии связи с интернетом.