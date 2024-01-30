В доменной зоне .ru в России произошел сбой

«Возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Доступ к сайтам пообещали восстановить в ближайшее время.
Пользователи, по данным сервиса Downradar, жалуются по поводу интернет-страниц «Яндекс», «Дзен» и «Авито». Кроме того, наблюдаются проблемы в работе сайтов Wildberries, «Одноклассники» и других. Сбой начался около 19:30 мск.
Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также о проблемах сообщают из других регионов — Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области и Татарстана.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, многие пользователи в Москве испытывают проблемы с оплатой банковскими приложениями и доступом к порталу «Госуслуги». В частности, при открытии приложений Тинькофф-банка и Сбербанка появляется уведомление об отсутствии связи с интернетом.
В Роскомнадзоре сообщили, что провайдеры и владельцы автономных систем, использующие резолвинг Национальной системы доменных имен (НСДИ), работают штатно. Там также порекомендовали обратиться в Технический центр Интернет для решения проблемы.
В компании «Мегафон» сообщили РИА Новости, что фиксируют снижение объемов трафика в российском сегменте интернета. Там добавили, что проблема возникла «не на сети», а оператор работает штатно.
В компании «Билайн» заявили, что сбои в работе некоторых интернет-ресурсов находятся вне зоны их ответственности. Оператор подчеркнул, что его сеть действует штатно.
В компании Tele2, в свою очередь, отметили, что все ее сервисы работают нормально по всей России. Оператор также добавил, что не использует расширение DNSSEC.
В 21:11 мск корреспонденты РИА Новости сообщили, что работа сайтов и приложений в доменной зоне .ru начала восстанавливаться.