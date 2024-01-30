Весной вблизи Минска начнут строить мусороперерабатывающий завод

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Завод по переработке мусора начнут строить весной 2024 года рядом с полигоном отходов «Тростенецкий», сообщает агентство «Минск-Новости».
Мощность завода будет 600 тысяч тонн отходов в год. Планируется, что из этого объема будут получать по 30 тысяч вторичных ресурсов. При этом на заводе будут котельная на местных видах топлива, слад щепы, резервный электрокотел и другое.
Кроме того, на предприятии намерены производить 113,7 тысячи тонн RDF-топлива в год. Также там будут делать компост из органических отходов, извлекать из отходов металл, полиэтилен и другое. Ожидается, что завод позволит довести уровень переработки отходов в Минске до 45%.
Оборудование для нового предприятия планируется поставить в сентябре. Его монтаж и пусконаладочные работы займут четыре месяца. При этом председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев считает, что завод нужно построить за год.
Ранее сообщалось, что ежегодно в Минске образуется около 800 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов. Часть этого мусора можно сжигать, а часть перерабатывать на вторичное сырье.