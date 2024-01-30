Минфин Беларуси не смог разместить облигации в российских рублях

Одновременно проводился и другой аукцион — по размещению гособлигаций в долларах. На бирже были поданы 43 заявки. Причем интерес проявили не только компании, но и физлица. Минимальная ставка, по которой инвесторы были готовы покупать государственные бонды, — 2% годовых.