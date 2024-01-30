Минфин Беларуси не смог разместить облигации в российских рублях

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Аукцион по размещению гособлигаций Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в российских рублях не состоялся, сообщил Минфин Беларуси во вторник.
Ранее ведомство было готово размещать бумаги в том объеме, в котором будет интерес у инвесторов. Ставку дохода также хотели определить через биржевой аукцион.
«(Аукцион — Sputnik) признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок с приемлемым для эмитента уровнем процентных ставок», — говорится в сообщении Минфина.
Одновременно проводился и другой аукцион — по размещению гособлигаций в долларах. На бирже были поданы 43 заявки. Причем интерес проявили не только компании, но и физлица. Минимальная ставка, по которой инвесторы были готовы покупать государственные бонды, — 2% годовых.
Минфин не уточняет, каков был верхний предел ставки, но известно, что ведомство удовлетворило не все заявки. При объеме заявок более 51,8 млн долларов фактически продано облигаций примерно на 12,9 млн долларов.
Ведомство решило, что общий объем эмиссии будет 20 млн, то есть оно готово продать облигаций еще приблизительно на 7 млн долларов. Предлагается доход в 2,5% годовых.