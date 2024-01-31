Новым владельцем первого казино Приморья может стать московская компания

Первое казино (18+) игорной зоны «Приморье» Tigre de Cristal меняет владельца. По данным ИА PrimaMedia, контроль над гонконгской компанией Oriental Regent Ltd может получить ООО «Дальневосточный актив» (Москва), учредителями которого на паритетных началах выступают ООО «ЭН+ Туристическая инфраструктура» (контролирует иркутскую компанию «Парк-отель “Бурдугуз”) и ООО “Восток-Финанс”.
Западные СМИ пишут, что базирующаяся в Гонконге инвестиционная холдинговая компания LET Group Holdings объявила о продаже лицензии на курорт Tigre De Cristal Resort Приморье за $116 млн после того, как Oriental Regent Ltd решила продать все доли принадлежащего ей ООО «Джи1 Интертейнмент» (G1 Entertainment, Владивосток, владеет казино Tigre de Cristal) компании «Дальневосточный актив». Отмечается, что Orient Regent Ltd является косвенным подразделением LET Group, не находящимся в полной собственности. При этом она владеет лицензией на проведение азартных игр для Tigre de Cristal.
Источники ИА PrimaMedia подтверждают предстоящую смену владельцев казино. Отмечают, что гендиректором «Дальневосточного актива», созданного в декабре 2023 года, является исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов, он же гендиректор и бенефициар ООО «Восток-Финанс».
В России открыто несколько игорных кластеров в разных регионах: «Приморье» (Приморский край), «Красная Поляна» (Сочи), «Янтарная» (Калининградская область) и «Сибирская монета» (Алтай).
«Джи1 Интертейнмент» на первом этапе инвестировало 8,24 млрд рублей в строительство и открытие в ноябре 2015 года на территории интегрированной развлекательной курортной зоны «Приморье» развлекательного комплекса Tigre de Cristal. В дальнейшем инвестор направил на улучшение общей инфраструктуры и благоустройство территории еще 816 млн рублей. Ввод второй фазы комплекса Tigre de Cristal планировался в 2022 году. Объем инвестиций в новый объект оценивался в 14,6 млрд рублей, это на 100% собственные средства гонконгской Summit Ascent Holdings Ltd.
ООО «Джи1 Интертейнмент» зарегистрировано в сентябре 2010 года во Владивостоке. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, единственным владельцем указана гонконгская Oriental Rigent Ltd. В 2022 году компания увеличила чистую прибыль по РСБУ в 5,4 раза по сравнению с 2021 годом, до 662 млн рублей (данные за 2023 год ещё не раскрывались).
ООО «Парк-отель “Бурдугуз” (входит в En+) владеет АО “Многофункциональный гостиничный комплекс “Золотой Рог” и АО “Многофункциональный гостиничный комплекс “Бурный” (данные за 2019 год), которым, в свою очередь, принадлежат отели во Владивостоке, первоначально возводившиеся к саммиту АТЭС. По данным правительства Приморья, “Парк-отель “Бурдугуз” является действующим резидентом игорной зоны “Приморье”.