Новым владельцем первого казино Приморья может стать московская компания

Западные СМИ пишут, что базирующаяся в Гонконге инвестиционная холдинговая компания LET Group Holdings объявила о продаже лицензии на курорт Tigre De Cristal Resort Приморье за $116 млн после того, как Oriental Regent Ltd решила продать все доли принадлежащего ей ООО «Джи1 Интертейнмент» (G1 Entertainment, Владивосток, владеет казино Tigre de Cristal) компании «Дальневосточный актив». Отмечается, что Orient Regent Ltd является косвенным подразделением LET Group, не находящимся в полной собственности. При этом она владеет лицензией на проведение азартных игр для Tigre de Cristal.