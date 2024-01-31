Названо, какие суммы обычно берут челябинцы в долг до зарплаты

В целом по России средний размер микрозайма в декабре 2023 года достиг уровня в 9,53 тыс. рублей, за месяц увеличившись на 1%. А за год размер микрозайма в стране вырос еще на менее заметную сумму — плюс 0,6%. Аналитики считают, что некоторый рост среднего размера микрозайма, который случился в декабре прошлого года, был вызван сезонным фактором, то есть приближением новогодних праздников.