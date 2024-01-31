Названо, какие суммы обычно берут челябинцы в долг до зарплаты

Челябинская область в списке из топ-30 российских регионов с самым большим объемом выдаваемых микрокредитов по показателю среднего размера «займа до зарплаты» заняла 23 место. В среднем южноуральцы в декабре ушедшего года брали в долг 9 тысяч рублей. За месяц этот показатель вырос более чем на 150 рублей (плюс 1,9%).
Из регионов Уральского федерального округа, которые также находятся в топ-30, выше Челябинской области оказались Свердловская область (20 место в рейтинге, 9,12 тыс. рублей), Тюменская область (17 место, 9,22 тыс. рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ (4 место, 9,90 тыс. рублей).
В целом по России средний размер микрозайма в декабре 2023 года достиг уровня в 9,53 тыс. рублей, за месяц увеличившись на 1%. А за год размер микрозайма в стране вырос еще на менее заметную сумму — плюс 0,6%. Аналитики считают, что некоторый рост среднего размера микрозайма, который случился в декабре прошлого года, был вызван сезонным фактором, то есть приближением новогодних праздников.