3,8 млрд выделили в правительстве на оборудование для ветлабораторий

Новое оборудование даст возможность проводить более точные и достоверные исследования в области ветеринарии, что будет способствовать обеспечению пищевой безопасности страны. Высокоэффективный жидкостный хроматограф позволяет выявлять даже самые незначительные следы вредных веществ в пищевых продуктах. Его применение внесет существенный вклад в защиту здоровья населения от опасных заболеваний, передающихся через продукты питания.