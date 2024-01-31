Уссурийская таможня не дала вывезти в Китай более 17 тонн мороженой кеты

Таможенникам из Уссурийска удалось пресечь попытку незаконного вывоза в Китай 17,5 тонны мороженой кеты. Стоимость этой крупной партии рыбы оценивается экспертами в 4,7 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба Уссурийской таможни, нелегально вывезти красную рыбу из Приморья пытался сахалинский предприниматель. Для воплощения замысла он выбрал пункт пограничного пропуска МАПП Краскино. Однако во время проверки груза оперативники таможни обнаружили, что вывозимая рыба имеет неустановленное происхождение. А ветеринарный сертификат, который предприниматель представил при таможенном декларировании, оформлен на другую партию рыбы.
Кета относится к категории товаров, которые по законодательству РФ, являются стратегически важными ресурсами. Уссурийская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере».
Всю партию рыбы сомнительного происхождения изъяли. Предприниматель может лишиться свободы на срок от 3 до 7 лет или заплатить штраф до 1 млн рублей.