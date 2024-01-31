Уссурийская таможня не дала вывезти в Китай более 17 тонн мороженой кеты

Как сообщает пресс-служба Уссурийской таможни, нелегально вывезти красную рыбу из Приморья пытался сахалинский предприниматель. Для воплощения замысла он выбрал пункт пограничного пропуска МАПП Краскино. Однако во время проверки груза оперативники таможни обнаружили, что вывозимая рыба имеет неустановленное происхождение. А ветеринарный сертификат, который предприниматель представил при таможенном декларировании, оформлен на другую партию рыбы.