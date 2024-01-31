В Иркутске отремонтируют улицу Сеченова

Работы будут выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Подрядную организацию определят по итогам открытого конкурса.
«Техническое задание предполагает полную замену асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 430 метров. Подрядчик обновит освещение, заменит дорожные знаки, установит ограждения. Будет нанесена дорожная разметка износостойким материалом — термопластиком», — рассказал председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков.
Предусмотрено устройство партерного и обыкновенного газонов. Перед этим проведут подготовку почвы: в нее внесут плодородный грунт, сообщает пресс-служба администрации города.
«Улица Сеченова связывает Юбилейный с одной из главных магистралей Свердловского округа — Академической. Ежедневно здесь проходит большое количество маршрутного и личного транспорта. Кроме того, в микрорайоне расположены социальные объекты регионального значения — областная клиническая больница, госпиталь ветеранов и другие. К нам поступало много обращений от жителей с просьбой привести эту дорогу в нормативное состояние. В предстоящем строительном сезоне выполним обновление данного участка по нацпроекту “Безопасные качественные дороги”, — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.