В Иркутске отремонтируют улицу Сеченова

«Улица Сеченова связывает Юбилейный с одной из главных магистралей Свердловского округа — Академической. Ежедневно здесь проходит большое количество маршрутного и личного транспорта. Кроме того, в микрорайоне расположены социальные объекты регионального значения — областная клиническая больница, госпиталь ветеранов и другие. К нам поступало много обращений от жителей с просьбой привести эту дорогу в нормативное состояние. В предстоящем строительном сезоне выполним обновление данного участка по нацпроекту “Безопасные качественные дороги”, — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.