Белорусские тракторы Belarus на МТЗ перестанут красить в синий цвет

Стало известно, что технику на Минском тракторном заводе перестанут красить в синий цвет. Данное решение на предприятии объяснили sb.by.
Так, в МТЗ в новом году приняли цветофактурное решение, решив привести всю технику линейки тракторов BЕLARUS к единому виду. Для этого знаменитые белорусские трактора будут красить только в красный цвет, исключив привычный синий.
В МТЗ сообщили, что сейчас все модели серийного исполнения преимущественно красят в красный, оставляя черными кабину, части облицовки и также некоторые детали типа кронштейнов и креплений.
На предприятии заметили, что таким образом они хотят убрать многоцветие. А выбрали красный цвет для визуальной ассоциации того, что трактор прост в эксплуатации, и демонстрации нового уровня организации производственных процессов и конечного продукта.
— Моноцвет экономически более оправдан, — прокомментировал начотдела дизайна МТЗ Андрей Заболотный.
Как отметил телеграм-канал МТЗ новое цветовое решение сильнее всего отразится на легендарном синем тракторе — BELARUS 82.1, который в серийном исполнении будет только красным.
Хотя, вообще, Минский тракторный завод может для заказчиков делать тракторы в любом цвете по индивидуальному запросу.
Тем временем популярная у белорусов Toyota заморозила поставки ряда моделей авто. А популярный у белорусов Haval отозвал более 32 тысяч авто из-за проблем с проводкой.