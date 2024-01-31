«С 1 марта полеты из Перми в Минск осуществляться не будут. Прямое авиасообщение планируется восстановить в апреле», — цитирует сообщение краевого министерства Business Class.
Рейсы из Перми в Минск были запущены в апреле прошлого года компанией «Икар». Это направление субсидируется из краевого бюджета.
Авиаперелеты из Перми в Минск в марте отменены
С 1 марта 2024 года полеты из Перми в Минск отменены. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Пермского края.
«С 1 марта полеты из Перми в Минск осуществляться не будут. Прямое авиасообщение планируется восстановить в апреле», — цитирует сообщение краевого министерства Business Class.