Авиаперелеты из Перми в Минск в марте отменены

«С 1 марта полеты из Перми в Минск осуществляться не будут. Прямое авиасообщение планируется восстановить в апреле», — цитирует сообщение краевого министерства Business Class.



Рейсы из Перми в Минск были запущены в апреле прошлого года компанией «Икар». Это направление субсидируется из краевого бюджета.