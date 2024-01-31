РЭБ флота в Хабаровске переедет на базу КАФ

Согласно мастер-плану развития Хабаровска, часть прибрежной территории города отдана под жилую и деловую застройку от ТРЦ «Броско Молл» в сторону Южного. Для этого потребуется перенос действующей ремонтно-эксплуатационной базы флота в Кировский затон на базе КАФ, его запланировали на период до 2029 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Новая территория получила название «Городская гавань» или «Речной фасад Хабаровска». Согласно плану реализации мероприятий по освоению прибрежной территории города к концу 2029 года сносу подлежит 33 тыс кв. метров зданий, в том числе и действующего техникума водного транспорта, взамен него построят новый образовательный корпус.