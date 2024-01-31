Свердловские электропоезда «Финист» будут курсировать в Пермском крае

«Планируется, что в феврале электропоезда “Финист” выйдут на маршруты в Пермском крае», — передает ТАСС.
Сейчас РЖД уже передано 12 составов поезда, еще 2 компания получит в мае и по 4 в апреле и мае. Сейчас поезда проходят пусконаладочные работы, часть уже перевозит пассажиров.
Напомним, что поезд был разработан на заводе «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма, Свердловская область) после ухода Siemens из страны. Немецкий концерн поставлял для электропоезда тяговую установку, но на смену германской компании был найден пермский «Новомет». Новая версия электропоезда была представлена в этом году в Екатеринбурге на промышленной выставке «Иннопром».