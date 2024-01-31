Свердловские электропоезда «Финист» будут курсировать в Пермском крае

Напомним, что поезд был разработан на заводе «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма, Свердловская область) после ухода Siemens из страны. Немецкий концерн поставлял для электропоезда тяговую установку, но на смену германской компании был найден пермский «Новомет». Новая версия электропоезда была представлена в этом году в Екатеринбурге на промышленной выставке «Иннопром».