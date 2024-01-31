В Узбекистане перестанут строить цементные заводы, уже существующим поднимут штрафы за эконарушения

При этом нынешнее законодательство предполагает за эконарушения штраф на 100−200 миллионов сумов. Абдухакимов сообщил, что планируется ввести минимальный штраф в размере 10 миллиардов сумов. Это должно побудить предприятия установить современное пылегазоочистное оборудование. Экологический контроль над цементными предприятиями отныне будет осуществляться вместе с Генеральной прокуратурой.