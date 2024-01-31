В Узбекистане перестанут строить цементные заводы, уже существующим поднимут штрафы за эконарушения

Вчера на парламентских слушаниях в Законодательной палате Олий Мажлиса министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов заявил, что в Узбекистане может быть объявлен запрет на строительство новых цементных заводов.
«Мощности цементных заводов в Узбекистане в несколько раз превышают потребности. Сейчас принято решение, что не будет строительства новых цементных заводов. Возможно, будет объявлен мораторий», — рассказал он.
Чиновник также отметил, что сегодня в республике построено 47 заводов.
Специалисты изучили работу 25 производителей цемента и выяснили, что 90% из них нарушают экотребования. 23 объекта приостановили свою деятельность.
Некоторые цементные заводы были построены в горных, привлекательных для экологического туризма, районах, однако их присутствие там наносит ущерб природе.
При этом нынешнее законодательство предполагает за эконарушения штраф на 100−200 миллионов сумов. Абдухакимов сообщил, что планируется ввести минимальный штраф в размере 10 миллиардов сумов. Это должно побудить предприятия установить современное пылегазоочистное оборудование. Экологический контроль над цементными предприятиями отныне будет осуществляться вместе с Генеральной прокуратурой.
Напомним, что на совещании 18 января Шавкат Мирзиёев возмутился тем, что вместо того, чтобы внедрять технологии, снижающие вредное воздействие на окружающую среду, чиновники промышленного комплекса Узбекистана предлагают строить новые цементные заводы, хотя потребности в их продукции нет.