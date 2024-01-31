Красноярская авиакомпания «Аэропром» будет возить томичей на «кукурузниках»

Авиакомпания «Аэропром» из Красноярского края готова выполнять рейсы из Томска в город Кедровый на самолетах Ан-2. Позднее самолеты этой компании могут начать летать в Карагасок и Новый Васюган, сообщил РИА Томск начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев.
Ранее сообщалось, что полеты самолетов из Томска в город Кедровый не выполняются с 2021 года. Компания «СиЛА», которая работала на этом направлении последней, отказалась от рейсов после жесткой посадки и потери самолета Ан-28 летом 2021-го. В Карагасок и Новый Васюган полеты также не выполняются с 2021 года. Населенные пункты связывают с «большой землей» вертолетные рейсы.
«Из действующих авиакомпаний авиакомпания ООО “Аэропром” подтвердила готовность с 2024 года начать выполнять полеты по внутриобластному маршруту Томск — Кедровый и позднее по маршруту Томск — Каргасок — Новый Васюган на воздушных судах типа ТВС-2МС (Ан-2)», — сообщается в ответе.
Согласно данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аэропром» зарегистрировано в Красноярском крае в 2016 году. Среднесписочная численность персонала составляет 20 человек. В 2022 году чистая прибыль компании превысила 6 миллионов рублей, а доходы почти достигли 140 миллионов. Учредителем и совладелицей компании является Мария Давыденко, ей также принадлежит компания по ремонту воздушных судов «Авиатех».