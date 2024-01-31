Красноярская авиакомпания «Аэропром» будет возить томичей на «кукурузниках»

Ранее сообщалось, что полеты самолетов из Томска в город Кедровый не выполняются с 2021 года. Компания «СиЛА», которая работала на этом направлении последней, отказалась от рейсов после жесткой посадки и потери самолета Ан-28 летом 2021-го. В Карагасок и Новый Васюган полеты также не выполняются с 2021 года. Населенные пункты связывают с «большой землей» вертолетные рейсы.