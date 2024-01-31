Почему совсем скоро правительство Молдовы больше не сможет выплачивать пенсии простым гражданам, прокурорам и судьям и многим другим

Подсчёты бывшего премьер-министра Иона Кику.
Почему у Молдовы нет больше денег на зарплаты персональных ассистентов, социальные службы, финансирование расширенных программ?
Почему совсем скоро государство больше не сможет выплачивать пенсии простым гражданам, прокурорам и судьям, бывшим сотрудникам правоохранительных структур и многим другим?
А вот почему:
— За 36 месяцев пока Майи Санду президент государственный долг Молдовы увеличился на 36 млрд леев.
— Кредиты были предоставлены под огромные проценты как внутри страны, так и за ее пределами.
— В 2023 году государству пришлось выплатить только проценты и комиссии на сумму более 5,3 млрд леев. Это более чем в 2 раза больше, чем в 2022 году (2,645 млрд леев).
— В прошлом году госдолг увеличился еще на 9,34 млрд леев. Его доля в ВВП достигла рекордного уровня в 37,9%.