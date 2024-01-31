Еще один кредитор намерен банкротить «Башкиравтодор»

Как указано в сообщении, в октябре 2023 года арбитражный суд обязал «Башкиравтодор» выплатить «РВ-тарифу» более 32 млн руб. задолженности за перевозку инертных, сыпучих материалов и асфальтобетонной смеси.



Ранее с аналогичным намерением выступило ООО «Дальресурсы», которому «Башкиравтодор» задолжал около 3 млн руб. за поставку тяговой цепи для завода «Ремстройдормаш» (филиал «Башкиравтодора»).



АО «Башкиравтодор» — крупнейший дорожный подрядчик в республике. Контрольный пакет акций принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, второй пакет передан госинвесткомпании «Региональный фонд». В 2022 году при выручке 11,1 млрд руб. чистая прибыль компании составила 29 млн руб. В 2023 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», компания заключила 185 госконтрактов в качестве поставщика на общую сумму 8,1 млрд руб. В начале ноября гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов был задержан сотрудниками республиканского УФСБ. С тех пор он содержится в СИЗО. Господина Юланова вместе с бывшим директором ООО «Киви» Иреком Шариповым и его заместителем Ришатом Самматовым обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).