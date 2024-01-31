На Героев Хасана в Перми построят завод по производству металлопроката

В промзоне на улице Героев Хасана, 80а в Перми планируют построить металлопрокатный завод. Ранее проект был включен в список приоритетных инвестпроектов. ООО «Пермский металлопрокатный завод» инвестирует в создание нового производства 1,84 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минимущества.
Новый завод разместится на участке площадью 33,7 тыс. кв. метров. Он будет состоять из основного производственного здания, а также вспомогательных цехов и складов. На предприятии смогут работать 50 человек. Производство планируется запустить в 2025 году.
Для строительства завода необходимо изменить зонирование данного участка и установить для него зону производственно-коммунальных объектов III класса вредности. Члены комиссии по землепользованию и застройке поддержали эту идею. Сейчас проект направлен на рассмотрение в правительство края.