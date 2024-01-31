Власти Москвы одобрили три проекта комплексного развития территорий

В нем указывается, что на участке в 4,5 гектара на территории бывшей промзоны «Карачарово» в Нижегородском районе возведут общественно-деловые объекты, в том числе торговый центр и спортивную инфраструктуру. Градостроительный потенциал участка — 50 тысяч квадратных метров недвижимости.