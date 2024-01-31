Власти Москвы одобрили три проекта комплексного развития территорий

«На месте устаревших объектов нежилой застройки планируется возвести свыше 254 тысяч квадратных метров недвижимости и создать более 1,8 тысячи рабочих мест. Запланировано строительство объектов общественно-деловой, социальной и коммунальной инфраструктуры, а также жилья», — говорится в сообщении пресс-службы мэра.
В нем указывается, что на участке в 4,5 гектара на территории бывшей промзоны «Карачарово» в Нижегородском районе возведут общественно-деловые объекты, в том числе торговый центр и спортивную инфраструктуру. Градостроительный потенциал участка — 50 тысяч квадратных метров недвижимости.
На 9 гектарах на Левобережной улице в районах Левобережный и Ховрино предполагается возвести социальные и коммунальные объекты, в также дома реновации. Градпотенциал территории — 74,5 тысячи «квадратов».
Почти на 4 гектарах на Нахимовском проспекте в Зюзине построят жилье по программе реновации. Градпотенциал участка — более 130 тысяч «квадратов».
На 30 января в Москве одобрено и реализуется 63 проекта комплексного развития территорий, в рамках которых планируется возвести более 16,5 миллиона квадратных метров недвижимости.