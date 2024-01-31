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Власти Москвы одобрили три проекта комплексного развития территорий

МОСКВА, 31 янв — РИА Недвижимость. В Москве одобрили три проекта комплексного развития территорий в районах Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Зюзино, соответствующие постановления подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Источник: Недвижимость РИА Новости

«На месте устаревших объектов нежилой застройки планируется возвести свыше 254 тысяч квадратных метров недвижимости и создать более 1,8 тысячи рабочих мест. Запланировано строительство объектов общественно-деловой, социальной и коммунальной инфраструктуры, а также жилья», — говорится в сообщении пресс-службы мэра.

В нем указывается, что на участке в 4,5 гектара на территории бывшей промзоны «Карачарово» в Нижегородском районе возведут общественно-деловые объекты, в том числе торговый центр и спортивную инфраструктуру. Градостроительный потенциал участка — 50 тысяч квадратных метров недвижимости.

На 9 гектарах на Левобережной улице в районах Левобережный и Ховрино предполагается возвести социальные и коммунальные объекты, в также дома реновации. Градпотенциал территории — 74,5 тысячи «квадратов».

Почти на 4 гектарах на Нахимовском проспекте в Зюзине построят жилье по программе реновации. Градпотенциал участка — более 130 тысяч «квадратов».

На 30 января в Москве одобрено и реализуется 63 проекта комплексного развития территорий, в рамках которых планируется возвести более 16,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

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