Будут ли в Молдове повышены пенсии в 2024 году — комментарий CNAS

«Законодательство предусматривает повышение пенсий, и это зависит от процента роста ВВП. И 50% этого процентного увеличения применяется к средней пенсии по стране. Средняя пенсия в стране составляет 3683 лея. Мы ждем, когда профильное министерство проинформирует, есть ли у нас рост ВВП по сравнению с прошлым годом».