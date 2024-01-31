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Будут ли в Молдове повышены пенсии в 2024 году — комментарий CNAS

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. В Национальной кассе соцстрахования (CNAS) пока не могут дать точный ответ, будет ли увеличена пенсия в Молдове в этом году, заявила глава организации Елена Цыбырнэ.
Источник: Sputnik.md

Она уточнила, что ситуация прояснится в марте, когда правительством будет принято решение.

«Законодательство предусматривает повышение пенсий, и это зависит от процента роста ВВП. И 50% этого процентного увеличения применяется к средней пенсии по стране. Средняя пенсия в стране составляет 3683 лея. Мы ждем, когда профильное министерство проинформирует, есть ли у нас рост ВВП по сравнению с прошлым годом».

сказала Цыбырнэ в интервью.

По ее словам, в прошлом году в условиях отсутствия роста ВВП пенсии не повышались, но индексировались.

Цыбырнэ при этом подчеркнула, что первого апреля пенсии в Молдове будут проиндексированы.

экономика