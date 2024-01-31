Будут ли в Молдове повышены пенсии в 2024 году — комментарий CNAS

Она уточнила, что ситуация прояснится в марте, когда правительством будет принято решение.
«Законодательство предусматривает повышение пенсий, и это зависит от процента роста ВВП. И 50% этого процентного увеличения применяется к средней пенсии по стране. Средняя пенсия в стране составляет 3683 лея. Мы ждем, когда профильное министерство проинформирует, есть ли у нас рост ВВП по сравнению с прошлым годом».
По ее словам, в прошлом году в условиях отсутствия роста ВВП пенсии не повышались, но индексировались.
Цыбырнэ при этом подчеркнула, что первого апреля пенсии в Молдове будут проиндексированы.