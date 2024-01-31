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Министр сельского хозяйства Новосибирской области объяснил, почему в деревнях больше не держат скот

НОВОСИБИРСК, 31 января, ФедералПресс. Жители Новосибирской области занимаются разведением скота от безысходности. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель председателя правительства региона, министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

«Подсобное хозяйство — это скорее безысходность, просто гражданин не может найти хорошие высокооплачиваемые работы, в том же хозяйстве на производствах», — сказал министр, отвечая на вопрос «ФедералПресс».

Он отметил, что если человек решает развивать сельскохозяйственное дело и увеличивать размеры производства, то может рассчитывать на помощь от государства — гранты, которые ежегодно выделяются аграриям. Чаще всего предприниматели в сельском хозяйстве держат от 100 до 200 коров.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что скотники в Новосибирской области получают по 80 тысяч рублей.

сельское хозяйство