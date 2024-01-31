Министр сельского хозяйства Новосибирской области объяснил, почему в деревнях больше не держат скот

Он отметил, что если человек решает развивать сельскохозяйственное дело и увеличивать размеры производства, то может рассчитывать на помощь от государства — гранты, которые ежегодно выделяются аграриям. Чаще всего предприниматели в сельском хозяйстве держат от 100 до 200 коров.