Министр сельского хозяйства Новосибирской области объяснил, почему в деревнях больше не держат скот

«Подсобное хозяйство — это скорее безысходность, просто гражданин не может найти хорошие высокооплачиваемые работы, в том же хозяйстве на производствах», — сказал министр, отвечая на вопрос «ФедералПресс».
Он отметил, что если человек решает развивать сельскохозяйственное дело и увеличивать размеры производства, то может рассчитывать на помощь от государства — гранты, которые ежегодно выделяются аграриям. Чаще всего предприниматели в сельском хозяйстве держат от 100 до 200 коров.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что скотники в Новосибирской области получают по 80 тысяч рублей.