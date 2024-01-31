Куйвашев выделил 13 млн рублей на автолавки для отдаленных районов

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 января, УралПолит.Ru. В этом году по решению губернатора Евгения Куйвашева власти направят более 13 млн рублей на покупку автолавок. Приобрести планируют пять передвижных магазинов. Они будут доставлять продукты жителям отдаленных населенных пунктов в Ирбитском, Артинском, Тугулымском, Байкаловском и Алапаевском районе. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.