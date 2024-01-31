Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Куйвашев выделил 13 млн рублей на автолавки для отдаленных районов

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 января, УралПолит.Ru. В этом году по решению губернатора Евгения Куйвашева власти направят более 13 млн рублей на покупку автолавок. Приобрести планируют пять передвижных магазинов. Они будут доставлять продукты жителям отдаленных населенных пунктов в Ирбитском, Артинском, Тугулымском, Байкаловском и Алапаевском районе. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

В правительстве уточнили, что, например, в Ирбитском районе из 103 сел 42 являются малонаселенными, отдаленными или труднодоступными. Ранее, в 2023 году в муниципалитете уже закупили одну автолавку, которая сейчас обслуживает почти тысячу человек.

По словам замглавы министерства АПК и потребительского рынка Светланы Островской, покупка автолавок помогает поддержать малый и средний бизнес и позволяет поставлять продовольствие и другие необходимые товары жителям труднодоступных деревень.

Свердловские власти, напомним, планировали ввести льготные тарифы на вывоз ТБО для снижения социальной напряженности. Соответствующий законопроект внесли в Заксобрание региона в ноябре.