Куйвашев выделил 13 млн рублей на автолавки для отдаленных районов

В правительстве уточнили, что, например, в Ирбитском районе из 103 сел 42 являются малонаселенными, отдаленными или труднодоступными. Ранее, в 2023 году в муниципалитете уже закупили одну автолавку, которая сейчас обслуживает почти тысячу человек.
По словам замглавы министерства АПК и потребительского рынка Светланы Островской, покупка автолавок помогает поддержать малый и средний бизнес и позволяет поставлять продовольствие и другие необходимые товары жителям труднодоступных деревень.
Свердловские власти, напомним, планировали ввести льготные тарифы на вывоз ТБО для снижения социальной напряженности. Соответствующий законопроект внесли в Заксобрание региона в ноябре.