Доллар подорожал в среду

Сегодня торги европейской валютой не состоялись из-за отсутствия спроса. Поэтому регулятор будет основываться на результатах последней удачной сессии 30 января — 3,4390 белорусского рубля за евро.
Американская валюта продолжила восстановительный рост. Доллар в среду укрепился на 0,29% и поднялся на уровень в 3,1862 белорусского рубля.
При этом, несмотря на хорошие позиции сырьевых товаров на международных площадках, российская валюта подешевела на 0,12%. На торгах за 100 российских предлагали 3,5537 белорусского рубля.
Валюта Поднебесной после падения накануне перешла к восстановительному росту и прибавила 0,19%. На бирже за 10 юаней просили 4,4244 белорусского рубля.