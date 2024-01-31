В Омске на Зеленом острове закрывают этно-парк «Ферма»

На протяжении нескольких лет в «Ферме» можно было взять, а ренду деревянную беседку на природе, посетить баню или сауну, отведать блюда национальной русской кухни. Возможно, уход из парка связан с предстоящим расширением коммерческого парка развлечений «Вокруг света». Ранее многолетний проект «Чайная юрта» выселили именно по этой причине.