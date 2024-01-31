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Новосибирцам объяснили разницу между дорогими и дешевыми яйцами

НОВОСИБИРСК, 31 января, ФедералПресс. Жителям Новосибирска посоветовали приобретать недорогие яйца, так как они ничем не отличаются от дорогостоящих. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.
Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время отпускная цена наших птицефабрик на яйцо первой категории — 90 рублей, на вторую категорию — около 70 рублей. Тенденция в последующие недели идет на снижение», — сказал министр.

Он отметил, что высокие цены на яйца от отдельных производителей еще сохраняются. Лещенко добавил, что срок хранения яиц составляет 30 суток, тем не менее свежий товар успевают поставлять из соседних регионов, где цены могут быть ниже новосибирских, а качество продукта не хуже.

Кроме того, министр напомнил, что все фабрики обязались сдерживать цены на яйца.