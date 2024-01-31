Новосибирцам объяснили разницу между дорогими и дешевыми яйцами

Он отметил, что высокие цены на яйца от отдельных производителей еще сохраняются. Лещенко добавил, что срок хранения яиц составляет 30 суток, тем не менее свежий товар успевают поставлять из соседних регионов, где цены могут быть ниже новосибирских, а качество продукта не хуже.