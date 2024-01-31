ЕК рекомендовала продлить свободный ввоз украинских и молдавских товаров

«Мы все единогласно поддерживаем необходимость продолжить оказывать такую поддержку Украины, а также Молдавии… Наше предложение заключается в продлении еще на год мер по освобождению от пошлин товаров, поступающих из Украины, позаботившись при этом о безопасности европейских стран», — сказал он.