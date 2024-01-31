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ЕК рекомендовала продлить свободный ввоз украинских и молдавских товаров

БРЮССЕЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года с рядом мер для защиты стран сообщества, сообщил на брифинге в Брюсселе вице-президент ЕК Маргаритис Схинас.
Источник: © РИА Новости

«Мы все единогласно поддерживаем необходимость продолжить оказывать такую поддержку Украины, а также Молдавии… Наше предложение заключается в продлении еще на год мер по освобождению от пошлин товаров, поступающих из Украины, позаботившись при этом о безопасности европейских стран», — сказал он.

В распространенном Еврокомиссией сообщении указывается, что «комиссия предложила продлить приостановку применения ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС».

ЕС
экономика
сельское хозяйство